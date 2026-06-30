Allegri modella il nuovo Napoli: la decisione su Lobotka e Anguissa, De Laurentiis prepara il tweet

Il tecnico livornese già al lavoro con Manna: il centrocampista sloveno è ritenuto fondamentale, l'intenzione è rilanciare De Bruyne e renderlo centrale come Modric al Milan

Un nuovo ciclo del Napoli è alle porte, nel segno di Max Allegri: dopo Conte, il livornese, a replicare un’alternanza che tanta fortuna ha portato alla Juventus negli anni addietro. Anche la burocrazia ha dato l’ok, si aspetta il fatidico tweet di Don Aurelio che sancisce l’here we go.

Allegri la scelta di De Laurentiis

Massimiliano Allegri ha infatti risolto il contratto che lo legava al Milan ed è ora libero di diventare il nuovo allenatore degli azzurri. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, il club campano ha scelto di affidarsi a uno dei tecnici più titolati del panorama italiano. Esperienza, carisma e una lunga abitudine a competere per i massimi traguardi sono state le caratteristiche che hanno convinto la società a puntare su Allegri. La risoluzione consensuale con il Milan, arrivata dopo l’esonero al termine della stagione, ha definitivamente liberato l’allenatore livornese

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Allegri-Napoli, i dettagli

L’accordo con il Napoli sarà su base triennale: l’intesa prevede un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungeranno bonus legati al raggiungimento della qualificazione alla Champions League e all’eventuale conquista dello Scudetto. L’accordo era stato definito già da tempo e non sono previsti ulteriori incontri tra le parti: Allegri ha già iniziato a programmare il futuro insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e al presidente De Laurentiis.

Il nuovo Napoli di Allegri

La strategia del club è orientata verso un mercato equilibrato: ridurre il monte ingaggi, sfoltire la rosa e abbassare l’età media del gruppo, evitando operazioni economicamente troppo onerose. Prima di procedere con nuovi acquisti, sarà necessario completare alcune cessioni che permetteranno di finanziare gli innesti richiesti dal nuovo tecnico. L’obiettivo è quello di costruire una squadra in grado di competere ad alti livelli sia in Serie A sia nelle competizioni europee, valorizzando al tempo stesso la qualità già presente in organico dopo gli investimenti effettuati negli ultimi anni.

La decisione su Lobotka

Nelle idee di Allegri esistono già alcuni giocatori destinati a ricoprire un ruolo centrale nel nuovo ciclo. Il capitano Giovanni Di Lorenzo continuerà a rappresentare uno dei leader dello spogliatoio, mentre Stanislav Lobotka resta un elemento ritenuto fondamentale, tanto che il tecnico vorrebbe convincerlo a prolungare il proprio contratto. Grande fiducia anche nei confronti di Scott McTominay, individuato come il centrocampista attorno al quale costruire la squadra. Le caratteristiche dello scozzese si sposano perfettamente con la filosofia di Allegri, da sempre abile nel valorizzare gli inserimenti dei centrocampisti, basti pensare a Vidal e Rabiot.

De Bruyne e Anguissa

Ma ci sono molti altri giocatori il cui futuro è incerto: in primis De Bruyne e Lukaku, impegnati con il Belgio nel Mondiale. Il tecnico, da sempre estimatore dei grandi campioni, non vorrebbe rinunciare al centrocampista e intenderebbe parlargli per ribadirgli la sua stima e la sua intenzione di farne un punto di riferimento per la squadra, come accaduto con Modric al Milan. Diverso il discorso che riguarda Lukaku, sul quale sono arrivate anche le parole del fratello, perché in questo caso conterà molto la volontà della Società più che quella del tecnico. Da chiarire anche le posizioni di Anguissa, ancora in dubbio.

L’addio a Juan Jesus e Elmas

Oggi il Napoli con due annunci ufficiali sui profili social ha salutato Juan Jesus ed Elmas che non fanno più parte del progetto tecnico. Il brasiliano è arrivato a scadenza di contratto, dopo cinque stagioni in maglia azzurra con la quale ha conquistato due scudetti e una Supercoppa italiana. “A Juan Jesus – è il messaggio della Società – va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l’attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea. Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva”. Elmas era in prestito dal Lipsia e il Napoli ha ritenuta eccessiva la richiesta del club tedesco di 17 milioni di euro per esercitare il riscatto. “Napoli sarà sempre con te. In bocca al lupo Elif” è il messaggio di saluto rivolto al centrocampista macedone.