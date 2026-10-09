La sconfitta di Firenze è una ferita aperta ma Allegri cerca risposte sul campo. Dalla gestione degli errori alle condizioni fisiche, il tecnico azzurro delinea le priorità in vista della gara contro il Frosinone

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Dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli riparte dal Frosinone con un obiettivo chiaro. Allegri chiede concretezza, fa autocritica e ritrova McTominay, ma avverte: per restare agganciati alle prime posizioni non basta una buona prestazione.

Allegri, il messaggio è chiaro: nessun alibi

Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, Massimiliano Allegri mette al centro la responsabilità della squadra, chiedendo di affrontare la partita senza cercare giustificazioni nelle assenze o nelle difficoltà accumulate durante le ultime settimane. Il calendario è fitto, diversi giocatori, come Olivera e Anguissa, stanno pian piano recuperando la condizione e la sosta ha interrotto il ritmo del campionato, ma per il tecnico questi elementi non devono diventare un alibi.

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Il concetto è semplice: domani servono i tre punti. Il Frosinone merita rispetto, anche per la condizione e la dinamicità mostrate finora, ma il Napoli deve concentrarsi soprattutto su ciò che può controllare. La priorità è ripartire con una vittoria e ritrovare continuità, senza trasformare la necessità di recuperare terreno in una fonte di pressione.

Allegri fa autocritica: il Napoli deve imparare a leggere le partite

Tra i passaggi più significativi della conferenza c’è la riflessione dello stesso allenatore sul proprio lavoro. Massimiliano Allegri chiede responsabilità e concretezza, senza cercare giustificazioni nelle assenze o nelle difficoltà accumulate durante le ultime settimane. La priorità è ripartire con una vittoria e ritrovare continuità, senza lasciarsi condizionare dalla classifica.

La sconfitta di Firenze ha lasciato il segno, soprattutto per il primo tempo che aveva fatto infuriare l’allenatore. Allegri, però, ha già intravisto una reazione e non si sottrae alle proprie responsabilità: si definisce autocritico, consapevole di commettere errori anche quando la squadra vince.

L’unico rimprovero nei confronti dei suoi giocatori ricade nel non riuscire a capire l’importanza dei singoli momenti della partita, come successo a Milano, che vanno ad influenzare l’andamento della gara, al di là del risultato. In questo senso, l’autocritica di Massimiliano Allegri accompagna la richiesta di maggiore lucidità ai suoi giocatori.

McTominay torna tra i convocati: il Napoli recupera un’opzione

La notizia più concreta riguarda Scott McTominay. Il centrocampista scozzese sarà a disposizione contro il Frosinone per un impiego limitato, stimato in circa 20-30 minuti. Un recupero prezioso per Allegri, che deve ancora fare i conti con diverse assenze e gestire con attenzione le energie in vista degli impegni ravvicinati.

Restano indisponibili Vergara e Favasuli, mentre per Olivera il rientro potrebbe arrivare nel giro di una settimana. Anguissa è ancora in fase di recupero mentre Lucca potrebbe trovare spazio proprio nelle prossime gare. Sul fronte difensivo, invece, Allegri può contare sui progressi di Beukema e Badiashile e sul rientro di Marianucci. Anche in attacco arrivano segnali incoraggianti: Hojlund e De Bruyne hanno fatto bene con le rispettive Nazionali, mentre Lang e Neres stanno ritrovando la condizione.

Infortuni e tempo effettivo: Allegri sta con De Rossi

Interpellato sulle dichiarazioni di Daniele De Rossi, che ha evidenziato l’aumento degli infortuni rispetto alla scorsa stagione, Allegri ha richiamato l’attenzione sul tema del tempo di gioco effettivo, sottolineando come quello della Serie A abbia ampiamente superato quello della Premier League. Anche una differenza di sei minuti a partita, se moltiplicata per 50-60 incontri stagionali, può tradursi in un carico considerevole per i club impegnati anche in Europa. Per Allegri, dunque, migliorare questo aspetto è fondamentale per ridurre le sollecitazioni e rendere più sostenibile il calendario e limitare gli infortuni.

Napoli-Frosinone, Allegri vuole una striscia di vittorie

La sfida del Maradona è soltanto il primo passaggio di un periodo che metterà alla prova la tenuta della squadra tra Serie A e Champions League. Allegri considera necessario costruire una striscia di vittorie per restare vicino alle posizioni di vertice, senza però lasciarsi condizionare dalla classifica o guardare troppo avanti.

La risposta, però, dovrà arrivare dal campo: soltanto dopo la gara sarà possibile valutare davvero il lavoro svolto durante la sosta. Contro il Frosinone, dunque, il Napoli è chiamato a trasformare le indicazioni dell’allenatore in una prova concreta. Nessun alibi, attenzione ai momenti della partita e tre punti fondamentali da conquistare.