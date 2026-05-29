Allegri-Napoli, svelato il clamoroso retroscena sull'accordo con De Laurentiis: il motivo del no a Italiano

Secondo Gianluca Di Marzio, la fumata bianca tra le parti sarebbe antecedente a Milan-Cagliari: la qualificazione in Champions dei rossoneri non avrebbe inciso sulla decisione

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Il corteggiamento c’era già stato quando lui venne scaricato dalla Juventus e De Laurentiis stava provando a rimettere insieme i cocci dopo la disastrosa gestione Garcia. Era l’estate del 2024: le cose andarono diversamente, e tutto sommato non male per i partenopei.

De Laurentiis-Allegri, coppia a sorpresa

Dopo due anni siamo di nuovo al punto di partenza: De Laurentiis ha scelto Massimiliano Allegri dopo il biennio di Conte, condito da Scudetto e Supercoppa, ma che ha lasciato la sensazione di una situazione ormai insostenibile. Squadra spremuta, scontenta, spogliatoio ribollente e ciclo concluso. Serve un pacificatore, uno che sappia tenere insieme le redini e sappia farsi voler bene, che entri nella testa di giocatori in cerca di nuovi stimoli. E che abbia esperienza, tanta esperienza: il nome di Massimiliano Allegri è il primo in cima ad una lista di allenatori con queste caratteristiche, e il malcontento della piazza napoletana non sembra aver presa sul massimo dirigente azzurro.

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Allegri-Napoli, il retroscena

Oltretutto, Gianluca Di Marzio ha rivelato un succoso retroscena a proposito dell’accordo tra il tecnico livornese e il produttore cinematografico: le parti avrebbero già raggiunto un’intesa di massima prima di Milan-Cagliari, ossia ultima giornata di campionato. Dunque, se anche i rossoneri fossero andati in Champions, si sarebbe consumato il divorzio. Cardinale ha poi fatto piazza pulita, ma il contatto già c’era stato.

L’accordo tra Allegri e il Napoli

Secondo Di Marzio, infatti, non appena il club azzurro aveva appreso che Conte voleva andarsene, era tornato a contattare il tecnico toscano, trovando anche una bozza di accordo biennale da 6 milioni di euro a stagione. Negli ultimi giorni De Laurentiis aveva anche pensato a Vincenzo Italiano, in uscita dal Bologna, ma l’accordo non si è concluso perché i giorni chiesti dal tecnico per riflettere sull’eventualità di trasferirsi a Napoli hanno indispettito De Laurentiis.

Il no di Aurelio a Italiano

L’entourage di Vincenzo Italiano aveva avuto colloqui positivi a Roma con la dirigenza del Napoli, raggiungendo anche una bozza di intesa per un biennale con opzione a circa 2,8 milioni di euro a stagione. Ma poi è saltato tutto e c’è stata la virata decisa su Allegri: contratto fino al 2028, con opzione di rinnovo per il terzo anno. Stipendio a scalare da 4 milioni di euro a stagione più bonus legati ai risultati, prima delle firme ufficiali, il tecnico livornese deve formalizzare la risoluzione del contratto con il Milan, club da cui è fresco di esonero.