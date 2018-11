Allegri: 'Non dobbiamo addormentarci'

Giornata di vigilia per la Juventus prima della sfida contro il Valencia in Champions League di martedì.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa: “Il Valencia ha perso solo una partita delle ultime 10. E’ una squadra solida e gioca in ripartenza. Domani se vincono tengono aperto il discorso qualificazione e noi, ovviamente, non dobbiamo permetterglielo”.

Sulla formazione: “Rientreranno Matuidi e Chiellini. Non sono sicuro di giocare con il 4-3-3. Sicuramente, però, giocheremo con un 4-3 e po vediamo. Fra una decina di giorni riavremo con noi Emre Can e Bernardeschi. Avremo bisogno di tutti visto che ci aspettano molte partite”.

Sul possibile abbassamento di tensione in campionato: “E’ vero che abbiamo otto punti di vantaggio sul Napoli. Ma è altrettanto vero che da qui alla sosta abbiamo due scontri diretti contro Roma e Inter. Dobbiamo giocare a Bergamo contro l’Atalanta e contro Fiorentina e Sampdoria. Non sono partite semplici. In Champions, invece, dobbiamo fare un passo alla volta. Contro il Valencia dobbiamo prenderci la qualificazione e in seguito il primo posto. Non dobbiamo addormentarci come contro il Manchester”.

Sul momento complicato di Real Madrid e Bayern Monaco: “La Champions è una competizione a sè. L’anno scorso il Real stava peggio e poi ha vinto. Questi ragionamenti vanno fatti a marzo, ora non contano nulla”.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 23:05