Allegri non ha dubbi sul futuro della Juventus

Dopo la commozione del weekend, partito sabato con la conferenza d’addio alla Juventus e proseguito domenica con il tributo dei tifosi durante la partita contro l’Atalanta, anche quella di lunedì è stata una giornata intensa per Massimiliano Allegri, presente a Firenze per la cerimonia della Hall of Fame e premiato nientemeno che da Marcello Lippi.

Il tecnico livornese ha parlato del futuro del club bianconero dicendosi sicuro che il ciclo vincente proseguirà: ''La Juve continuerà a vincere, è nel suo Dna. Lascio una squadra vincente, sono felice di questi anni che ho passato e del fatto che anche oggi ho la possibilità di ringraziare tutti''.

''Consigli da dare al club per il mio successore? No, non riesco a darne, ma chi verrà al mio posto avrà una società forte alle spalle" ha aggiunto Allegri.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 17:31