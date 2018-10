Allegri: Non posso paragonarmi a Guardiola e Ancelotti

Quando vinci ad Old Trafford hai superato un esame internazionale e certificato di poter stare nel Pantheon dei grandissimi ma Max Allegri sceglie il basso profilo. Alla vigilia della gara con l’Empoli il tecnico della Juventus sa benissimo che l’appeal dei suoi è cresciuto, a tutti i livelli. Lo stesso Mourinho l’ha accostato nuovamente a i tecnici più importanti, da Guardiola ad Ancelotti ma il conte Max dice di non sentirsi a quel livello: “L’altra sera per me è stata una bella serata di calcio in uno stadio meraviglioso come quello di Manchester la squadra ha giocato bene. Stiamo crescendo anche sotto il piano del gioco. Quest’anno la società ha fatto ottimi acquisti, ha preso un campione come Ronaldo. Poi stiamo a due anni con gli stessi giocatori che più giocano insieme più si conoscono. Ed è cresciuta di più autostima e sicurezza e per me ieri è stata una bella serata come me ne hanno fatte passare altre i miei giocatori. Quando smetterò me la ricorderò con piacere. Guardiola ha vinto tanto e lo troveremo competitivo, Ancelotti ha vinto la Champions da giocatore e da allenatore, io non sono paragonabile a loro, purtroppo ho perso due finali. Speriamo sia l’anno buono questo”.

CR7 GIOCA SICURO – La Champions però ora va in soffitta, c’è da tornare a vincere in campionato dopo il pari col Genoa (“In campionato giochi con squadre, come il Genoa che ci ha fatto uscire dalla partita, che non ti concedono tanto, in Champions la nostra tecnica ci fa andare avanti e venire fuori. In campionato comunque abbiamo perso solo punti col Genoa, che ci può stare. Partite tra campionato e Champions sono diverse”) e con l’Empoli ci saranno i migliori. Ronaldo compreso per il quale per ora non è previsto turnover: “Non posso sapere cosa accadrà tra un mese. Abbiamo due partite di campionato e poi dobbiamo assicurarci il passaggio del turno contro lo United. Servirlo meglio? Dobbiamo essere più lucidi nell’ultimo passaggio. ‘Empoli gioca bene e calcio è la quarta per possesso palla nella metà campo avversaria. Per quello che produce, la Juve dovrebbe segnare di più”. Meno male che ha ripreso a segnare Dybala: “Questione sia fisica che mentale. Averlo in queste condizioni è un vantaggio e secondo me non è ancora al top, è un vantaggio, perché è uno che ha il gol nelle gambe”.

EMRE CAN DEVE OPERARSI – Non ci sarà invece Emre Can che dovrà operarsi per i noduli alla tiroide: “Stanno facendo gli ultimi esami, è molto probabile che ci sarà bisogno dell’intervento chirurgico, speriamo di riaverlo il prima possibile”. Rimandata la chance per Perin (“Domani gioca Szczesny di nuovo, però nelle prossime partite potrà giocare sicuramente”) Allegri parla anche del sempre più probabile arrivo all’Inter di Marotta: “Innanzitutto gli faccio un grosso in bocca al lupo per dove andrà a lavorare perché con il presidente, Paratici e Nedved è stato l’artefice della costruzione di questa Juventus ed è stato l’uomo che con loro ha fatto crescere questa società. È iniziata una nuova, che poi è vecchia, era. Paratici è nove anni alla Juve, è stato artefice delle vittorie di questi anni, Nedved è dal 2001 alla Juve, Marco Re e Giorgio Ricci dal 2003. Sono persone importanti per la Juve che non sono nuove e hanno già contribuito e fatto parte da anni di questa squadra.

SPORTEVAI | 26-10-2018 12:26