Allegri, nuove voci sul suo approdo in Premier

Il Manchester United è in profonda crisi e le voci su Massimiliano Allegri si intensificano. La panchina di Ole Gunnar Solsjkaer traballa dopo sole due vittorie nelle ultime sei partite, e secondo il Daily Mail il tecnico toscano sarebbe stato contattato formalmente.

L'intenzione dell'ex Juventus sarebbe però quella di non subentrare in corsa, ma di aspettare fino alla prossima estate. Il suo futuro sembra in ogni caso essere in Premier League, anche se i tempi non sembrano ancora maturi.

SPORTAL.IT | 09-01-2020 10:45