Allegri parla dopo la Juventus: ecco quando tornerà

Massimiliano Allegri è il grande assente nel circo italiano del calcio di questa stagione. Ma l'ex allenatore della Juventus, pur in un anno senza impiego sulla panchina di alcuna squadra italiana e mondiale, non si è certo fermato. E ha deciso di svelare il suo futuro in un'intervista rilasciata nientemeno che al 'New York Times', con cui si è concesso una conversazione di ben due ore.

"Potrebbe avere tutti i lavori che vuole. Ma adesso non ne sta cercando", è quanto ha scritto di lui l'importante quotidiano a stelle e strisce, e di fatto Allegri ha reso più chiare le sue intenzioni: "Non mi sono preso un anno sabbatico, sono semplicemente in pausa. E la mia pausa finirà nel prossimo mese di giugno".

Quindi di fatto il tecnico dei cinque scudetti dal 2015 al 2019 si è già messo sul mercato della prossima stagione. Ma allo stesso tempo ha spiegato di non stare impiegando il suo tempo a osservare gli allenamenti dei colleghi, quanto più a leggere: "Mi sono dato ai thriller, ma anche all'arte. Ho letto un libro su Modigliani".

Il calcio, piuttosto, ha preferito guardarlo tranquillamente in tv: "Quando alleno riesco a vedere video di massimo 5 minuti, poi non ho tempo. Ora invece sto riuscendo a vedere partite intere, oltre che a godermi famiglia e amici. E mi piacciono Klopp, il Cagliari e l'Atalanta di Gasperini che gioca uno contro uno e diverte".

Non manca qualche considerazione sulla tattica, in cui riemerge l'Allegri che ci siamo abituati a sentire in conferenza stampa: "In Italia si parla tanto di schemi, ma sono tutte fesserie. Il calcio è arte, ai grandi campioni non va insegnato niente. Serve solo creare le condizioni perché facciano bene".

"Uno dei più grandi allenatori della storia, Federico Tesio, diceva che da come un cavallo muove le gambe al mattino capisci come correrà. Con i calciatori è uguale, altro che computer", ha aggiunto il tecnico livornese.

"La partita non si guarda dalla tribuna, ma si respira dalla panchina. Guardi in faccia un giocatore e capisci come sta. Poi i Ronaldo, Dybala, Seedorf o Pirlo sanno loro cosa fare", parola di Max Allegri.

