Allegri perde Douglas Costa per il Sassuolo

La Juventus è tornata ad allenarsi dopo il pareggio in casa contro il Parma.

In vista della prossima sfida contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri può sorridere per la situazione legata a Federico Bernardeschi, che nella sfida contro gli emiliani ha riportato una contusione alle costole senza conseguenze.

Notizie opposte per Spinazzola e Douglas Costa. L’esterno italiano ha riportato un trauma alla caviglia sinistra, mentre il brasilaino, reduce da un incidente stradale, non si è allenato per un problema muscolare accusato nella gara contro la squadra di D’Aversa.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 21:15