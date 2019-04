Allegri prende il Tapiro: 'Adani? Ecco perché me ne sono andato'

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro aMassimiliano Allegri dopo il battibecco con l’opinionista sportivo Daniele Adani che ha portato l’allenatore della Juve a togliersi il microfono e ad abbandonare la postazione durante l’intervista post gara tra Inter e Juventus.

L’inviato di Striscia La Notizia ha chiesto: “Abbiamo visto che Daniele Adani ha detto che lei è scortese, maleducato e arrogante…”, ottenendo la risposta ironica di Allegri: “Molto arrogante…”. Poi il mister livornese ha aggiunto: “Adani è un difensore. Mi sembra un bravo ragazzo. Lo reputo un valido professionista. Sono andato via perché i miei amici mi aspettavano per cena. La cena dopo la partita non si tocca”. Staffelli ha insistito: “Uno come lei che insegna ai ragazzi a fare i dribbling avrebbe dovuto dribblare una situazione come quella… Non avrebbe dovuto dar corda ad Adani…”. E l’allenatore: “Invece in questo caso sono andato dritto, ho fatto sfondamento, come a basket”.

Staffelli: “Lei sta con Ambra, la regina dell’auricolare, non le ha dato indicazioni?”. E Allegri: “Non avevo l’auricolare quella sera”.

L’inviato ha chiesto anche se è più felice per lo scudetto o più arrabbiato per non aver potuto giocare la finale di Champions League. Allegri ha risposto sibillino: “Per la coppa c’è anche l’anno prossimo. L’importante è avere due occasioni. C’è chi non le ha”. Infine, riguardo alle probabili nozze con Ambra, l’allenatore toscano non si è sbilanciato: “Vediamo…”.

Nella mattinata di lunedì a Radio DeeJay Adani aveva rincarato la dose: “Allegri è stato molto maleducato ma ci mancherebbe che non lo salutassi. Sicuramente è stato scortese, maleducato e anche arrogante. Ma soprattutto dicendo che non posso parlare perché non ho vinto scudetti manca di rispetto a tutti quanti, anche a chi paga gli abbonamenti e tifa. Puoi ovviamente avere opinioni diverse, ma finire la conversazione togliendosi il microfono… È la seconda volta con me. Io non ho interesse ad argomentare per Allegri, io lo faccio per la gente, e lui finisce togliendosi il microfono”.

