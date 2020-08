Allegri pronto a prendersi l'Inter dopo lo sfogo di Conte

Massimiliano Allegri è pronto per prendersi l’Inter. Ribaltone in vista in casa nerazzurra dopo la delusione di Colonia e, soprattutto, le parole di Antonio Conte .

Il tecnico salentino, deluso per la sconfitta patita contro il Siviglia, e perché non è riuscito a conquistare un trofeo, proseguendo così sulla strada dell’astinenza dei meneghini, si è lasciato andare con parole che forse sono andate anche al di là delle intenzioni ma che comunque sia hanno scavato un solco profondo. “Giusto prendersi due giorni, riposare tutti. Bisogna prendere la decisione migliore per il bene per l’Inter, non c’è astio. Ci sono vedute diverse.Ringrazio per quest’opportunità, ne è valsa la pena” ha detto tra l’altro Conte in Germania.

Naturalmente, per gli interisti (e non sono pochi) che stanno sfogando tutta la loro frustrazione sui social per l’ennesima stagione senza gioie (o meglio: le gioie sono arrivate solo dalle ‘disgrazie’ calcistiche altrui e da qualche exploit, come la rimontona nel derby), Conte è già tornato juventino. Così come ovviamente il suo vice Stellini. E ciò di certo non aiuta nel ricucire un rapporto logoro. Anche se c’è un contratto e non sarà facile trovare una quadra dal punto di vista economico.

Massimiliano Allegri, tra l’altro anch’egli ex juventino (e con i bianconeri ha vinto cinque scudetti, due in più del predecessore, e per due volte è andato in finale di Champions League, peraltro perdendola in entrambe le occasioni), sembra essere l’uomo giusto per l’ennesima rivoluzione in casa del Biscione.

Steven Zhang vuole vincere ma per adesso, al di là sei suoi stessi proclami (“Schiacceremo tutti, in campo e fuori” la sua imbarazzante dichiarazione del Natale del 2018), ha dovuto accontentarsi di posizioni di rincalzo e anche quest’anno non ha mai visto la sua squadra avvicinarsi alla possibilità di vincere lo scudetto.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 22-08-2020 16:40