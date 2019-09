Allegri pronto al ritorno in panchina: l'indiscrezione clamorosa

L’anno sabbatico di Massimiliano Allegri, iniziato dopo il divorzio con la Juventus, rischia di accorciarsi drasticamente. Il tecnico toscano attualmente libero e con un curriculum da sei scudetti, quattro Coppe Italia e due finali di Champions League, è nella rosa di nomi del Real Madrid per la sostituzione di Zinedine Zidane.

Secondo la stampa spagnola infatti Florentino Perez sta meditando un possibile esonero dell’allenatore francese, che da quando è tornato alla guida dei blancos dopo la crisi della scorsa stagione non è riuscito a convincere. La batosta subita in Champions League contro il Paris Saint Germain (un 3-0 senza alibi) ha fatto traballare la sua panchina, e ulteriori ko in campionato potrebbero farlo definitivamente cadere.

Allegri già nel 2018 fu molto vicino alla panchina del club più blasonato di Spagna, dopo l’addio di Zidane, ma l’allenatore livornese preferì restare nella società bianconera, mantenendo la parola data ad Andrea Agnelli.

Allegri sarebbe in vantaggio rispetto a José Mourinho, ex Real che da alcuni anni sta vivendo un periodo di appannamento, e rispetto a Raul, ex attaccante dei madridisti e attuale tecnico del Castilla, la seconda squadra dei blancos.

Più defilata l’opzione low-cost Xabi Alonso, ora sulla panchina della Real Sociedad B: Perez vuole dare una scossa all’ambiente e l’ex mister bianconero potrebbe essere il nome giusto.

Il Real Madrid ha speso in estate oltre 300 milioni di euro sul mercato, e le massime cariche del club sono insoddisfatte del lavoro che ora ha condotto Zidane. L’acquisto più caro, Hazard, sta deludendo, mentre l’attaccante Jovic è rimasto bloccato da un infortunio.

SPORTAL.IT | 20-09-2019 14:14