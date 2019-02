Massimiliano Allegri prova a non fare drammi dopo il 3-3 interno della Juventus con il Parma, in grado di rimontare due gol nell'ultimo quarto d'ora, ma al contempo non risparmia critiche ai suoi giocatori.

"Abbiamo fatto una partita, preso due pali, poi ci siamo aperti sul loro primo gol e sul secondo ci siamo fatti infilare centralmente. Sul terzo la partita era finita, bastava tenerla lì ed era finita", è stata l'analisi del tecnico bianconero a 'Sky Sport'.

Sulle assenze in difesa di Chiellini e Bonucci, poi, Allegri ha voluto minimizzare il problema: "Tra 10-15 giorni rientreranno, in ogni caso Caceres e Rugani hanno giocato una buona partita. Chiaro che Martin non vedeva il campo da un po' ed era la prima volta che giocavano in quattro, ma nel primo tempo mi sono piaciuti. Anche Spinazzola, che a volte ha agito più da quinto che da quarto, ha fatto bene".

"Dobbiamo ritrovare l'equilibrio, non possiamo pensare di segnare 4-5 gol in ogni partita. Ci siamo fatti prendere dalla smania di andare a farne altri, ma ci sono momenti in cui devi difendere. Poi magari stasera abbiamo accontentato quelli che vogliono il bel gioco, che però alla fine non paga", ha concluso il livornese.

SPORTAL.IT | 02-02-2019 23:40