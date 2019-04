Nervosismo alle stelle nel dopo gara di Inter-Juventus. Non solo la burrascosa lite in diretta tv con Daniele Adani: Massimiliano Allegri dopo il collegamento con Sky è apparso visibilmente furioso anche in zona mista, e non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti.

Nonostante l'invito dell'addetto stampa bianconero, il tecnico livornese non si è fermato e ha urlato: "Non parlo più con nessuno! Adesso comando e decido io. Ricordatelo!".

SPORTAL.IT | 28-04-2019 09:10