Milan, su Allegri si fionda il Real Madrid: la strategia e lo scenario per l’estate

Sarà il terzo tentativo dei blancos, dopo quelli mancati nel 2019 e nel 2021. Il tecnico livornese punta a vincere col Milan, ma solo in presenza di garanzie

Il Real Madrid bussa nuovamente alla porta di Max Allegri e in estate potrebbe tentare l’assalto al tecnico livornese, legato al Milan per un’altra stagione. Da tempo i blancos provano a portarlo a Madrid, ci riusciranno tra qualche mese? Nel mirino anche Jurgen Klopp.

Real Madrid, nuovo tentativo per Allegri in estate

Senza girarci troppo intorno: il post-Ancelotti al Real Madrid è stato deludente. Prima Xabi Alonso, poi Alvaro Arbeloa hanno deluso le aspettative. Ecco che tornare su un allenatore navigato, vincente, affidabile e apprezzato sarà l’obiettivo estivo dei blancos. Florentino Perez sembra intenzionato a riprovare l’assalto a Massimiliano Allegri.

Già in due occasioni il tecnico livornese è finito nel mirino del Real Madrid, ma per un motivo o per un altro il corteggiamento non si è trasformato in matrimonio. Il club spagnolo stima Allegri e vorrebbe aprire un nuovo corso con lui in panchina. C’è, però, da aggirare l’ostacolo Milan: Allegri è sotto contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2027 e non sembrano esserci sentori di un divorzio imminente.

Real-Allegri, già due assalti mancati

Come ricorda il Corriere dello Sport, il primo assalto mancato del Real ad Allegri avvenne nel 2019, dopo il quinto scudetto e la quarta Coppa Italia vinta dal tecnico toscano con la Juventus. Due anni dopo fu Andrea Agnelli a fermare Allegri ormai diretto a Madrid dopo aver trovato l’intesa sullo stipendio e sulla durata del contratto con i blancos, che arrivarono ad offrirgli un triennale da 8,5 milioni di euro.

Allegri tornò a Torino per aprire un secondo ciclo in bianconero, molto meno fortunato in termini di vittorie. La prossima estate potrebbe essere la volta buona. Il Real Madrid ci proverà ancora, senza perdere di vista l’alternativa Jurgen Klopp, legato, però, da un contratto con la Red Bull (coordina le attività calcistiche della multinazionale austriaca).

Allegri e le garanzie del Milan

Se matrimonio sarà, per la prima volta in carriera Allegri allenerebbe fuori dall’Italia. L’intesa, sia chiaro, non è semplice da trovare. L’allenatore a Milano sta bene, si è ripreso il Milan riportandolo in alto e punta a disputare la Champions League con i rossoneri aprendo un nuovo ciclo di successi.

Ma per la prossima stagione si aspetta altri investimenti da parte della società, per essere competitivi anche sul fronte europeo, puntando a vincere il campionato. Dovesse ricevere garanzie dal club, proseguirà l’avventura a Milanello. In caso contrario aprirebbe più di una porta a un possibile trasferimento a Madrid, con buona pace del Milan e del calcio italiano.