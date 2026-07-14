Allegri riesce a far breccia sui tifosi del Napoli ma scatena la rabbia di quelli di Juventus e Milan

Il neo tecnico dei partenopei è stato presentato al San Carlo. Il conte Max recupera terreno tra i napoletani, restano critici milanisti e juventini

Quando guarda più volte in alto i palchi del San Carlo si emoziona, gli occhi gli brillano e la voce a momenti traballa anche. All’inizio era anche un po’ spaesato, come ammette “Non ero ancora abituato a tutto ciò”, e gli diventa difficile resistere dinanzi allo splendore di una presentazione esorbitante nel teatro più antico al mondo, per giunta strapieno tra tifosi ed addetti ai lavori. Max Allegri, alla presentazione ufficiale da nuovo tecnico del Napoli, da sogno proibito per anni da parte di De Laurentiis diventa ora la figura di riferimento del progetto azzurro. E mentre i sorrisoni del neo tecnico provano a mascherare la tensione, sui social cresce già un sentiment positivo da parte dei tifosi partenopei che restano soddisfatti del primo atto di presentazione in azzurro. A scatenarsi, invece, sono i tifosi di Milan e Juventus che infiammano il web.

Allegri evita di parlare del Milan e di Cardinale

Da Sportmediaset, in conferenza stampa, arriva una domanda provocatoria sulle parole di Cardinale che ha incensato il neo tecnico Amorim a discapito dell’uscente Allegri. L’allenatore azzurro con fermezza replica: “Non rispondo alle parole di Cardinale”. E poi: “La cosa buffa è stata essere fuori dalla Champions la prima e l’ultima giornata, che era quella che contava. Mi spiace perché è la prima volta da quando alleno Milan e Juve che resto fuori dalle prime quattro. Ed è una cosa che purtroppo mi porto dietro”.

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Scrivono i tifosi milanisti sul web: “Ma stai zitto! Anzi vi dico, l’importante è che ce ne siamo liberati di sto pseudo allenatore. Nom mi sono mai imbarazzato come l’anno scorso a guardare le partite del Milan.” E ancora: “Credo che fosse fuori dalla Champions anche alla 2° giornata, non solo la prima.”

C’è poi chi scrive: “Fuori la prima e ultima giornata…..che meraviglia, come ci credevano i capolisti allo scudetto con una partita a settimana per poi crollare….che meraviglia” E infine: “A mai più, altro che Como di Fabregas.”

Juventini scatenati dalle parole di Allegri

Quando poi si parla della Juventus, Allegri risponde con tranquillità: “Con la Juventus non è finita bene? Se non ho perso la memoria mi sembra che con la Juventus è finita che abbiamo vinto una Coppa Italia”.

I tifosi sul web replicano immediatamente: “Che successone!! Dopo che si è fatto comprare e strapagare Di Maria, il ritorno d Pogba, Paredes ecc tutti voluti da lui..ha fatto 3 anni ridicoli cn perfino il suo grande amico Andrea Agnelli Ke dopo Maccaibi Haifa è dovuto scendere in sala stampa a dire che si VERGOGNAVA! C’è poi chi scrive: “Una Coppa Italia in tre anni da allenatore più pagato in Italia, umiliazioni contro Maccabi Villareal etc etc.”

E ancora: “Cacciato per “taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta.” A mai più rivederci.” C’è chi ricorda: “Quella coppa Italia ormai passerà alla storia come il più importante trofeo mai conquistato dalla Juventus. Gli allegriani sono una razza da studiare in laboratorio.”

Non si placano gli animi sul web: “Doppio esonero e fa ancora il fenomeno ahahhaha.” E infine: “che traguardi con mercati multimilionari e stipendio da 7 netti. Non vince uno scudetto dal 2019 eh. Piuttosto parla di tutti gli ultimi fallimenti di Mister Allegri”.

I napoletani sono entusiasti di Allegri

Ad essere invece entusiasti sono i tifosi partenopei: “Del primo Allegri apprezzavo la capacità di scegliere l’abito della squadra in base alle caratteristiche dei giocatori. Il secondo Allegri si è inchiodato su un 3-5-2 mettendo punta gente come Chiesa Pulisic e Leao e Loftus Cheek. Chissà quale versione sarà a Napoli. Per me resteremo stupiti!” C’è chi scrive: “Qualche buon acquisto sul mercato per il Napoli e ci siamo”.

E ancora: “Per quanto non mi sia mai piaciuto, con il sorriso al benvenuto e l’entusiasmo mostrato nelle prime parole che sto ascoltando, penso sia l’unico dei tecnici che hanno guidato il Napoli negli ultimi anni a mostrarsi sinceramente entusiasta. Via la presunzione, un po’ di sana felicità per l’approdo al Napoli è sempre ben accetta.”

C’è poi chi scrive: “Per quanto non mi piaccia, difficilmente vedremo qualcosa di più vomitevole rispetto agli ultimi due anni come quello psicopatico di Conte. Significherebbe “palla in tribuna” y nada mas.” E infine: “A me sta benissimo Allegri ! FNS! L’unico che non sopporto e’ il suo secondo … me lo ricordo bene quando sedeva sulla panchina della Juve.”

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