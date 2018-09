Allegri riparte da Ronaldo-Dybala: Devono giocare. E segnare

Ronaldo più altri dieci. Non per ossequio al campionissimo ma perché ha bisogno di giocare. E considerando che in Champions almeno per una gara non ci sarà, non c’è turnover per il portoghese nelle prossime gare di campionato. Non è sfiorato Allegri dall’idea di far rifiatare Cr7 col Bologna per tenerlo fresco sabato col Napoli nel big-match e lo dice chiaro: “Ronaldo martedì non ci sarà in Champions, sta bene fisicamente, ha bisogno di giocare e di far gol domani gioca”.

Chi sono gli altri dieci praticamente il tecnico bianconero lo svela senza far pretattica: “Perin gioca, Dybala gioca, ha bisogno di giocare e l’altro ieri ha fatto una bella partita. Lui viene valutato solo dai gol, ma col Frosinone ha giocato bene. Ha bisogno di giocare. Chiellini riposa, il dubbio è su Alex Sandro. Altrimenti Cancelo a destra. A meno che non giochi Bernerdeschi. Barzagli è recuperato e può giocare. Come i cavalli vecchi, non hanno tanto bisogno di allenarsi. Bentancur domani ha ottime possibilità di giocare. Rientrerà Matuidi e sceglierò uno tra Pjanic e Emre Can. Kean è una possibilità. O giocano Dybala e Ronaldo o ce ne metto un altro e a quel punto potrebbe essere Kean perché è un giocatore della Juve a tutti gli effetti”.

L’uomo nuovo di questa Juve sembra essere diventato Bernardeschi, che è cresciuto tanto: “L’altro giorno ha giocato da mezz’ala perché la partita richiedeva un giocatore così in quella parte del campo. A Valencia da esterno alto è stato utile in fase offensiva e difensiva. È cresciuto tanto e i meriti sono solo suoi perché dal suo arrivo ha capito che per stare in una grande squadra doveva migliorare sotto tutti gli aspetti. Ha un grande strapotere fisico e lo sta dimostrando. È importante per la Juve e per la Nazionale”. Al Napoli di sabato non vorrebbe pensarci ma ci pensa: “Domani dobbiamo vincere per arrivare allo scontro diretto con 3 punti di vantaggio. Il Bologna ha battuto la Roma domenica, e nelle partite che ha perso ha sempre preso 1 gol tranne che con l’Inter, dove comunque gli altri gol li ha presi nel finale. Sanno stare in partita e soffrire, Inzaghi è molto bravo in questo. Domani dobbiamo vincere, giochiamo in casa, non dobbiamo prenderla con superficialità. A Frosinone abbiamo giocato con maturità e responsabilità che è la cosa importante”.

VIRGILIO SPORT | 25-09-2018 12:37