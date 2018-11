Allegri rivela di cosa ha paura per la sua Juve

A furia di cercare l’anti-Juve dappertutto ecco che Allegri l’ha trovata. Potrebbe essere l’Inter come il Napoli ma a preoccupare il tecnico bianconero è altro. E’ il rischio che i suoi prendano troppo sotto gamba alcune partite. E’ successo col Genoa, ed è finita male. E’ successo a Empoli e l’ha salvata Ronaldo con una doppietta ma se dovesse capitare anche domani col Cagliari sarebbero guai e lo dice senza mezzi termini il conte Max: “Chiedo di vincere la partita. La dimostrazione si è vista anche a Empoli, dove abbiamo avuto delle difficoltà: vincere le partite non è mai semplice. Per le avversarie, vincere contro la Juventus è sempre un traguardo importante. Le gare vanno vinte sul campo, non possiamo permetterci di lasciare punti per strada. Inter e Napoli ci sono dietro. In campionato ci vuole molta più attenzione e concentrazione, a differenza dalla Champions. Abbiamo dei cali di tensione pericolosi che possono farci perdere il campionato. Saranno tre gare in una settimana: Cagliari, Manchester United e Milan. Se subisci più di 30 gol, il campionato non lo vinci. Perciò dobbiamo cercare di non prendere gol a partire da domani”.

DA DOVE VENGONO I GOL – Vietato però pensare alla Champions: “Il Cagliari sarà un avversario difficile. E’ la squadra che corre di più nel campionato ed è pericolosissima in area. Dobbiamo vincere e prepararci alla gara di mercoledì”. Sperando di trovare gol nuovi oltre a quelli di Cr7: “Quando hai giocatori simili è ovvio che ti aspetti che facciano gol. Lui come Messi, o Ibrahimovic al Milan, i gol li fanno loro. Noi abbiamo Dybala e Mandzukic, che segnano. Aspettiamo i gol dei centrocampisti e dei difensori, soprattutto su palla inattiva”. Perchè la Juve le ha vinte tutte tranne una ma anche le rivali sono lì: “Stiamo andando forte ma anche quelle dietro. L’Inter ha lasciato 5 punti, il Napoli ha perso lo scontro diretto. Dobbiamo vincerle e stare attenti dietro. Quest’anno creiamo di più e abbiamo meno percentuale realizzativa, e qui si sente la mancanza di gol da palle inattive, che dovremmo fare domani. Ci vuole un po’ più di precisione. Al momento abbiamo preso poche punizioni vicino all’area da posizione centrale, mentre dobbiamo migliorare sugli angoli e le punizioni laterali”.

BARCA FAVORITO – La pressione Allegri la sente, anche se sa di avere tra le mani una grande squadra: “Mi sento l’allenatore che allena la Juventus e ha grande piacere nel farlo. Stiamo lavorando quest’anno come negli anni precedenti per raggiungere l’obiettivo che in questi anni non siamo riusciti a raggiungere, perché ci vuole anche un pizzico di fortuna. Non mi sento privilegiato, mi sento l’allenatore che ha la fortuna di essere alla Juventus, una delle più importanti d’Europa ed è una formazione che può ambire a vincere la Champions, ma non è scontato. Come non lo è il campionato. Io l’anno scorso quando il Real era a 20 punti dal Barcellona dissi che la favorita per la Champions sarebbero stati loro. Poi ho avuto fortuna, sfortuna per noi, che hanno vinto loro. Quest’anno la candidata a vincere la Champions è il Barcellona. Perché basta vedere le partite e non guardarle. Semplice. È la candidata numero uno, noi siamo tra le prime quattro candidate, però ci vuole calma. Superiamo il passaggio del turno prima, però della Champions parliamo martedì, se no cosa vi racconto. Pensiamo al Cagliari”.

POGBACK? – Si chiude a riccio Allegri quando gli chiedono di un possibile ritorno di Pogba? “Parlare di lui e di tutti quelli che sono giocatori di altre squadre non serve a niente. Cosa devo rispondere? È un grandissimo giocatore che ha ancora moltissimi margini di miglioramento, ha una carriera davanti e ha da raggiungere il massimo della maturazione. Ora è un giocatore del Manchester e purtroppo mercoledì dobbiamo incontrarlo. Se non venisse sarebbe meglio, ma dobbiamo affrontarlo come abbiamo fatto di là. Standing ovation dei tifosi per lui? I tifosi devono farla ai nostri non agli altri.

