Allegri-Ronaldo al telefono: 'In bacheca c'è ancora posto'

La Juventus torna al lavoro, ma a tenere banco resta chiaramente la trattativa per l'ingaggio della stella del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Altri indizi fanno sperare i tifosi: secondo quanto riporta la trasmissione 'Tiempo de Juego' sul canale spagnolo 'Cadena Cope', CR7 avrebbe già avuto un contatto telefonico con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Una chiamata, spiegano i giornalisti iberici, a scopo conoscitivo.

"La Juventus spera di chiudere l’affare entro sette giorni – è quanto riporta Cadena Cope -, anche se non ha ancora formulato una offerta ufficiale. Prima ci sarà da aspettare che Ronaldo dichiari di voler andare via come pretende il presidente dei 'blancos' Florentino Perez". Novità importanti in merito sono attese nei prossimi giorni.

Massimiliano Allegri intanto nel primo giorno di ritiro ha postato un tweet rivolto ai tifosi: "Si comincia. Come ogni anno, conta solo il presente: il passato è in bacheca, dove c’è ancora spazio da riempire se lavoreremo bene!". Una bacheca che sia la Vecchia Signora sia Cristiano Ronaldo vogliono ancora arricchire.

Emre Can, presentato lunedì, confessa la sua emozione di poter giocare con Ronaldo: "Sarebbe bellissimo giocare con un calciatore come lui, non so se ci sono stati contatti. Ma oggi sono concentrato su di me. Perché ho scelto la Juve? Per la mentalità, che è la stessa mia. Sono qui per vincere nuovi titoli. Ho ricevuto tante offerte, ma ho scelto la Juventus perchè ha un grande progetto e io voglio farne parte. Il primo obiettivo è il campionato, poi verrà la Champions. La società insegue questo sogno da molti anni e sono qui per vincere anche quella coppa".

Il primo impatto con il gruppo: "Tutti i giocatori mi hanno dato una caloroso accoglienza, chiedendomi anche come stavo dopo l'infortunio. E' andato molto bene. Ho parlato con Allegri, mi sento a mio agio come centrocampista. Spetta poi all'allenatore decidere dove farmi giocare".

SPORTAL.IT | 09-07-2018 15:30