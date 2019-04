Allegri: "Ronaldo di un'altra categoria"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato a Sky il pareggio con l’Ajax: “Rugani ha fatto bene, ma ero sereno. Daniele deve migliorare in costruzione ma è stato straordinario in fase difensiva. Cancelo ha fatto bene in fase di contenimento”.

L’Ajax ha fatto soffrire i bianconeri: “Quando sei ai quarti hai qualità importanti, tanti uomini sopra linea palla e buon palleggio. Siamo stati bravi difensivamente, bisognava riconquistare meglio palla. C’erano spazi, abbiamo allungato la linea meno del possibile. Il gol ad inizio ripresa ha dato loro forza e fiducia, per noi è stato uno choc. Ci siamo ricompattati, poi ho messo i giocatori più tecnici per gestire meglio palla”.

“Loro hanno molti diffidati, dovevamo prendere la palla tra i loro mediani e costringerli con la loro aggressività ai falli. Ma in questo caso non li abbiamo messi molto in difficoltà. Li abbiamo presi in velocità, Federico doveva cercare in un paio di casi Ronaldo che si era liberato bene. Il gol è arrivato su una riconquista di Ronaldo che ha chiuso l’azione”.

“Douglas costa è andato via a De Jong e che doveva fare? Lasciare la gamba lì che lo cacciavano… Le vittorie passano anche grazie a questo, tutti puliti non si gioca”.

Ronaldo: “E’ uno di un’altra categoria. Ha modi, tempi… Straordinario”.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 23:39