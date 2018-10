Allegri: Ronaldo sereno dopo accuse stupro, ha spalle larghe

La Nike che aspetta gli esiti dell’inchiesta per capire se la faccia (e i piedi) di Ronaldo sono ancora testimonial attendibili dopo le accuse di violenza a una donna, i tabloid che anziché esaltare i suoi gol parlano delle vicende extracalcistiche di Cr7, lui stesso che è costretto a parlare di questa storia sui social, anziché postare le gioiose immagini da campo. E’ un momento particolare per il portoghese della Juventus ma a sentire Allegri non c’è alcun allarme rosso.

Alla vigilia della gara con l’Udinese il tecnico bianconero puntualizza: “Ronaldo sta bene. Riguardo alle vicissitudini, posso dire che lo conosco da tre mesi, e i suoi 15 anni di carriera hanno dimostrato grande professionalità e serenità dentro e fuori dal campo. Si è dedicato molto al sociale. È pronto a rientrare. Che non andasse in Nazionale lo sapevo, ha concordato con ct e presidente della federazione di non andare e per noi è meglio perché lavora con noi. Per quanto riguarda la protezione della Juve è giusto che gliela dia in un momento delicato, ma lui ha talmente le spalle larghe che è concentrato su domani, ieri hanno fatto una sfida di tiri in porta. Era sereno, è pronto a rientrare. La professionalità e la serenità dentro e fuori dal campo di Ronaldo sono indiscutibili ”. A preoccupare il conte Max (ma fino a un certo punto) è casomai l’intesa in campo con Dybala: “I due devono conoscersi, a seconda di come giochiamo ci sono modi diversi in cui e per cui possono giocare. A seconda delle partite giocheranno alcuni e altri no. Domani giocano Mandzukic, Dybala e Ronaldo, o uno dei primi due sta fuori”. Ha fatto discutere anche il rimprovero in Champions a Bernardeschi (“non sei più alla Fiorentina, non puoi fare quei giochetti”), qualcuno a Firenze s’è risentito: “Con i miei rimproveri non volevo sminuire la Fiorentina. Il peso specifico di un pallone, quando giochi alla Juventus, ha un peso diverso rispetto a tutte le altre squadre. Un pallone può farti vincere o perdere una partita, un campionato o una Champions. Sono Toscano, Firenze è una bellissima città. Dico solo che quando si gioca per vincere è differente. Le energie che si sprecano alla Juventus sono differenti di quelle spese in una squadra che non ha l’obbligo di vincere”.

La Juve quest’obbligo ce l’ha anche perchè “La rosa è stata migliorata molto. Più forte o no lo vedremo a fine anno, vedendo quello che abbiamo vinto. Anche perchè per migliorare manca solo la Champions, per il resto in questi 4 anni credo abbiamo fatto il nostro dovere. Manca da vincere la Champions che non è facile, ma intanto pensiamo a chiudere domani ad Udine nel migliore dei modi, poi riposeremo un po’ e affronteremo novembre in cui avremo 6 partite. Dopo a dicembre ne avremo 9, dobbiamo fare un passo alla volta.” Lo Stadiujm sta diventando stranamente sempre più silenzioso, la protesta continua: “I tifosi ci sono sempre vicini. Da quando sono arrivato alla Juve dico sempre che ogni momento va vissuto con entusiasmo. Non abbiamo sempre la possibilità di vivere questi momenti. Il presente va vissuto con grande entusiasmo. La squadra, la società, negli ultimi anni ha dato grande soddisfazione. Vincere non è mai semplice, anzi è sempre complicato, basta vedere la gara di domani. Preparare le partite psicologicamente per chi vince 9 gare di seguito non è semplice e abbiamo bisogno di tutto l’entusiasmo che c’è dentro l’Allianz Stadium”.

SPORTEVAI | 05-10-2018 12:59