Allegri sbotta su Dybala: "Si metta in discussione"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della partita di domenica contro il Sassuolo ha parlato in conferenza stampa concentrando l'attenzione su due delle stelle della squadra, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: "Dybala non ha giocato perché ho fatto scelte tecniche e di formazione. Nessuno mette le qualità di Paulo in discussione, ma io devo mandarne in campo 11 più 3. Ora per fortuna giochiamo ogni tre giorni, Paulo deve mettersi in discussione e lavorare e dimostrare sul campo. Qualcuno poi in una rosa del genere è ovvio che rimanga fuori. Però si stanno mettendo pressioni addosso che non vanno bene, perché se domani gioca e non fa una bella partita voi siete i primi a massacrarlo, e io lo devo evitare".

Su CR7 ancora a secco: "Non mi aspetto né più né meno di quello che ha fatto nelle prime tre partite. Non ha segnato nelle prime 3, tutti aspettavano Ronaldo e ha segnato Mario. Credo domani si sbloccherà e farà gol. Il Premio Fifa? Lo darei a Ronaldo per quello che ha fatto lo scorso anno".

Sulla formazione: "Dobbiamo vincere, chi ha giocato due partite in Nazionale è difficile che giochi. Eccezion fatta per Matuidi. Domenica gioca Szczesny, ma da adesso ci sarà anche spazio per Perin, che è pronto per giocare e si sta allenando bene".

Sulla panchina del Sassuolo c'è De Zerbi: "Giocano bene, hanno giovani e giocatori più esperti e per noi, vista la classifica, è uno scontro diretto. De Zerbi sta facendo bene con quello che ha a disposizione".

SPORTAL.IT | 15-09-2018 12:35