Allegri si coccola il nuovo Dybala

Ha sofferto per venti minuti, la sua Juventus, prima di reagire con forza allo svantaggio e dominare la partita contro il Napoli dando una dimostrazione di forza molto significativa.

Max Allegri non può che essere soddisfatto per il 3-1 al Napoli che manda in porto la prima fuga di stagione: "Abbiamo fatto bene contro un buon Napoli. Siamo partiti contratti, sbagliando tanto tatticamente. Poi abbiamo smesso di giocare in superiorità numerica” le parole del tecnico livornese a 'Sky Sport'.

Guai però a parlare di campionato ipotecato: “Abbiamo punti di vantaggio, bisogna fare un certo numero di vittorie e dobbiamo migliorare".

Sugli scudi Cristiano Ronaldo, ma Allegri promuove anche Dybala in versione trequartista-centrocampista: "Cristiano si diverte e sta facendo bene, più assist che gol. Dobbiamo essere bravi a trovarlo, perché va in maniera eccezionale. Oggi ha fatto la miglior partita insieme la mezzora di Valencia dove era partito molto bene. Dybala ha fatto una buona partita, specie a centrocampo, è molto bravo quando avvia e chiude l'azione, l'ho tolto per risparmiarlo per martedì dove mancheranno Cristiano e Douglas davanti e avremo solo Paulo e Mandzukic".

SPORTAL.IT | 29-09-2018 21:20