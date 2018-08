Allegri spiega il 'no' al Real

Durante un'intervista concessa a 'Stile Mese', Massimiliano Allegri ha spiegato il 'no' al Real Madrid, che avrebbe voluto ingaggiarlo: "Ho rifiutato perchè avevo preso un impegno con il Presidente. Ho massimo rispetto per la Juventus e ho mantenuto la parola, ho declinato in maniera serena".

"Sicuramente il Real Madrid è il più grande club del mondo – ammette Allegri -, il sogno di tutti gli allenatori. Sarei ipocrita se dicessi di non esser stato onorato dalla loro chiamatama non ho rimpianti".

In chiusura, il tecnico si smarca da pesanti responsabilità: "Non voglio essere equiparato a bandiere come Del Piero o Buffon, loro hanno scritto la storia del club mentre io sono qui da appena quattro anni".

SPORTAL.IT | 09-08-2018 16:30