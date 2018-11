Allegri: 'Sull'1-1 avevo capito tutto...'

Mourinho 'Il Caldo', contro Allegri 'Il Serafico'. La dicotomia tra i due allenatori di Juventus e Manchester United non si smentisce neppure dopo l’incredibile epilogo della gara dello Stadium, persa dai bianconeri che pure avevano dominato per larghi tratti.

Il rocambolesco finale di gara non fa scomporre il tecnico bianconero, che non entra nello scontro tra il collega e i tifosi della Juve: “Io vado subito via alla fine delle partite per evitare reazioni… Dispiace perdere così al termine di una gara ben giocata e dispiace non aver sfruttato l’occasione di qualificarci subito. Comunque siamo ancora in testa e abbiamo due gare per qualificarci e arrivare primi. Ci sta con lo United di vincerne una e di perderne una”.

Allegri rivela poi di aver immaginato l’esito dopo il gol del pareggio: “La punizione dell’1-1 è stata decisiva: dopo ho detto alla panchina ‘Alla prossima palla alta perdiamo…’”.



