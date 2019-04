Allegri toglie il dubbio sul ritorno di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo giocherà dal primo minuto mercoledì sera ad Amsterdam, dove la Juventus giocherà contro l'Ajax l'andata dei quarti di finale di Champions League. A confermarlo è stato Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa di vigilia della sfida europea ha dato la notizia che tutti i tifosi bianconeri aspettavano da giorni.

"Si è allenato con la squadra ed è a nostra disposizione – ha dichiarato il tecnico della Vecchia Signora -. Partirà titolare, a meno che non succeda qualcosa da qui a domani".

Tra l'altro oltre a CR7, Allegri potrà contare su un Paulo Dybala in grande spolvero dopo le ultime settimane: "A livello mentale si sta riprendendo, è reduce da un grande allenamento e i gol li ha nelle gambe. Quando sta bene è uno dei più bravi al mondo e ora sta tornando in condizione. Nella Juventus ha numeri impressionanti, anche se non tutte le annate sono uguali".

Non manca qualche ulteriore dettaglio sulla formazione che scenderà in campo in Olanda: "Dispiace non avere a disposizione Chiellini e Emre Can, ma gli altri stanno tutti bene. Al centro della difesa giocherà Rugani, uno dei migliori giovani in Italia e uno dei migliori in Europa, dove siamo ancora i migliori. Daniele gioca al posto di Giorgio, come sempre avviene quando manca uno dei due. C'è anche Bentancur, che è tornato bene e ha dimostrato anche sabato di essere un giocatore di spessore. Mi aspetto tanti uno contro uno, e sicuramente farà bene. Importante anche il recupero di Douglas Costa, che in partite del genere può essere determinante".

Infine una valutazione in generale sulla settimana che attende la sua Juventus: "L'Ajax è un test davvero importante, che arriva all'inizio di quattro giorni cruciali. Potremmo porre le basi per il passaggio del turno e magari sabato festeggiare lo scudetto a Ferrara. Ma l'Ajax è forte, ha eliminato il Real Madrid e giocato alla pari con il Bayern. Dovremo mettere in campo tecnica e lucidità".

SPORTAL.IT | 09-04-2019 20:55