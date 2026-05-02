Rocchi, Allegri: Avete visto che hanno fatto gli arbitri del weekend? Poi spiega perché Psg-Bayern è diversa da Milan-Juve

Dalla difesa che non basta più al confronto con il calcio europeo, il tecnico rilancia il valore del risultato per un Milan che cerca lo sprint finale verso la Champions

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Alla vigilia di Sassuolo-Milan, Massimiliano Allegri non si limita alla classica conferenza pre-partita, ma offre una chiave di lettura più ampia sul calcio attuale. Tra risultati, spettacolo e percezione mediatica, emerge un Milan che vive un evidente paradosso. I rossoneri sono terzi in classifica e vicini alla Champions, ma restano sotto esame per il gioco espresso. Le parole del tecnico aprono così a un tema più profondo: oggi conta ancora vincere o bisogna anche convincere? Una domanda che attraversa tutta la stagione del Diavolo.

Il “corto muso” 2.0: Allegri tra risultati e critiche

Allegri non cambia: pragmatismo, gestione e centralità del risultato restano i pilastri del suo calcio. Eppure, rispetto al passato, il contesto è cambiato e le critiche sono più forti che mai. Il Milan è terzo, in piena corsa Champions, ma viene raccontato come una squadra incompiuta. Il confronto con esperienze come quella alla Juventus torna inevitabile, soprattutto per lo stile di gioco. Il tecnico però risponde con ironia e concretezza: “forse il segreto è fare risultati“. Una frase che sintetizza perfettamente il suo pensiero e il suo approccio.

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PSG-Bayern e il nuovo calcio: spettacolo contro concretezza

Il riferimento a PSG-Bayern Monaco non è casuale, ma diventa un punto di riflessione sul calcio moderno. Allegri riconosce la bellezza tecnica e lo spettacolo, ma sottolinea come tutto dipenda dal livello dei giocatori e dal tempo effettivo di gioco. Più la palla resta in campo, più aumentano qualità e intensità. Un messaggio chiaro: il calcio europeo viaggia a ritmi diversi rispetto alla Serie A. Il Milan, in questo scenario, si colloca a metà strada tra estetica e risultato. E il dibattito resta aperto: meglio vincere “sporco” o convincere sempre?

Non basta difendere: il cambio di paradigma in Serie A

Interessante anche il passaggio sulla miglior difesa, da sempre dogma del calcio italiano. Allegri stesso ammette come oggi non sia più sufficiente per vincere. Conta la differenza reti, conta segnare di più, anche a costo di concedere qualcosa. Un concetto che fotografa bene l’evoluzione del campionato. Squadre più offensive, più coraggiose, più europee nella mentalità. Il Milan, però, resta una squadra costruita sull’equilibrio, e qui nasce il vero nodo della stagione. Adattarsi o restare fedeli alla propria identità? “Non è che si deve giocare a calcio in uno dei due modi: sono state due partite completamente diverse. Alla fine quello che ci ricordiamo sono le gestualità dei singoli giocatori: il gol di Luis Diaz con un controllo meraviglioso, come Dembele saltava l’uomo… Sono state due partite diverse rispetto a Milan-Juve. Tutto il calcio è opinabile, è bello per quello. PSG-Bayern è stata divertente, bella da vedere, così come lo è stata anche Bayern-Real Madrid. Basta vedere quanto tempo di seguito la palla sta dentro il campo. In Lega Pro la palla sta in campo 20 secondi, in B 40 secondi, in Serie A un minuto e mezzo. In PSG-Bayern forse anche 3 minuti: più la palla sta in campo e più c’è gioco”.

Gli arbitri e il caso Rocchi

Inevitabile parlare dell’inchiesta sugli arbitri: “Non mi sono fatto nessuna idea, sono cose talmente delicate. Tutti parlano, ognuno dice la sua. Gli organi di competenza faranno e diranno. L’ultima giornata è stata molto positiva per gli arbitri, a livello psicologico non era facile per loro. Se è più importante arrivare secondi? Ma no, assolutamente. Noi dobbiamo ottenere il massimo risultato”.

Leao, Pulisic e il peso delle aspettative

Sul piano individuale, i casi di Rafael Leao e Christian Pulisic raccontano molto del momento rossonero. Allegri difende entrambi, parlando di valori assoluti e invitando a guardare oltre la singola stagione. Leao, tra fischi e prestazioni altalenanti, resta un simbolo da proteggere. Pulisic, invece, è chiamato al sacrificio in un sistema che richiede equilibrio più che numeri personali. In mezzo, il Milan che cerca gol e continuità per chiudere il discorso Champions. Perché, alla fine, anche in un calcio che cambia, vincere resta l’unica cosa che conta davvero.