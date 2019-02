Allegri trova un motivo per sperare

La missione è fallita su tutto il fronte, almeno per quanto riguarda la partita d’andata. L’obiettivo della Juventus in casa dell’Atletico Madrid era tornare a casa senza perdere e segnando almeno un gol, invece il 2-0 finale trasforma la sfida di ritorno degli ottavi all’Allianz Stadium in una salita dalle pendenze ripidissime.

Max Allegri però non si dà per vinto e chiama già a raccolta i tifosi in vista della gara del 12 marzo, seppur dopo aver spiegato cosa non abbia funzionato al Wanda Metropolitano: “Abbiamo fatto un bruttissimo secondo tempo, ma non c’è ancora nulla di compromesso. Possiamo recuperare, qualche giocatore tornerà a disposizione e avremo tempo e modo per pensarci. Servirà l'aiuto di tutti, tifosi compresi" le rassicuranti parole del tecnico bianconero a 'Sky Sport'.

“Peccato perché nel primo tempo avevamo fatto bene, poi ci siamo adeguati a loro che sono bravi a sporcare le partite e a fare giocare male gli avversari e abbiamo difeso male senza fare un tiro in porta – ha aggiunto l'allenatore livornese – Peggio di come abbiamo fatto nel secondo tempo non potremo fare e poteva andarci peggio perché dopo il secondo gol ci siamo disuniti e abbiamo rischiato di prendere il terzo. Ma non è finita, non eravamo morti dopo l’andata contro il Real dell’anno scorso e non lo siamo adesso”.

SPORTAL.IT | 21-02-2019 00:15