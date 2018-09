Allegri trova un posto per Dybala

Seconda trasferta di campionato e seconda vittoria sofferta per la Juventus, che come a Verona regala un tempo all’avversario di turno, il Parma, svegliandosi però prima rispetto a quanto fatto al “Bentegodi” e centrando il terzo successo consecutivo.

Max Allegri ha commentato la partita del “Tardini” ai microfoni di ‘Sky Sport’, svelando cosa non è andato nel primo tempo: “Abbiamo sbagliato troppi palloni in uscita, lasciando spazi alle loro ripartenze che il Parma sa fare molto bene, poi nel secondo tempo siamo cresciuti, comunque era importante arrivare alla sosta vincendole tutte, tra due settimane inizierà la vera stagione”.

Anche in Emilia si è vista una Juventus super-offensiva con Cuadrado e Alex Sandro terzini e tre punte vere. Si può fare di meglio? In panchina c’è un certo Dybala e prima o poi bisognerà trovargli uno spazio… Allegri già medita…: “Dybala con Mandzukic e Ronaldo? Può essere, comunque anche con tre centrocampisti due attaccanti dovranno dare una mano. Potremo anche giocare con due mediani e Dybala a raccordo, quasi da mezzala".

Il digiuno di Cristiano prosegue e merita un capitolo a parte: “Sono contento di come Cristiano si è inserito, purtroppo non è ancora riuscito a segnare. Ci sono momenti in cui il pallone non vuole entrare, bisogna accettarli, anche se pure lui pur essendo un fenomeno è normale che si innervosisca perché ha voglia di fare gol: dopo la sosta sicuramente comincerà a segnare. L’importante è che tutti i ragazzi si aiutino anche chi entra come fatto stasera da Douglas Costa e Dybala”.



