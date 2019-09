Allegri verso la Premier League

Secondo quanto riportato dal The Sun, il futuro di Allegri potrebbe essere in Premier League. Conclusa la sua esperienza, vincente, alla Juventus, il tecnico sarebbe in lista per diventare il successore di Pochettino.

Il Tottenham teme che il suo allenatore, a fine stagione, possa decidere di andare altrove. Allegri sarebbe tra i papabili per prendere il suo posto. In corsa anche altri allenatori. Piacerebbe molto Rodgers, attuale tecnico del Leicester.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 08:19