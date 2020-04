Allegri, vicino il ritorno in panchina: ecco da chi è tentato

Massimiliano Allegri si prepara a ripartire dopo che il suo anno sabbatico è quasi giunto a conclusione. Il tecnico livornese, fermo dal termine della stagione 2018-2019 (conclusa con la vittoria dello scudetto da parte della sua Juventus), era sempre stato chiaro sulla sua intenzione di tornare ad allenare dopo una stagione di fermo. E a quanto pare farà proprio così, nonostante i campionati europei (e non solo) siano sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Secondo quanto suggerito da 'L'Equipe', infatti, il Paris Saint-Germain sarebbe sempre più intenzionato a separarsi da Thomas Tuchel, un'intenzione che lo stop del campionato francese non ha contribuito a placare. Ebbene, al suo posto alla guida dei campioni in carica della Ligue 1 sarebbe pronto ad arrivare proprio Allegri.

Tuchel rischia di pagare a un prezzo molto salato i cattivi rapporti con Leonardo e anche alcune pesanti discussioni avute con diversi big dello spogliatoio. Ecco perché resterà alla guida del PSG fino al termine della stagione (qualsiasi sia la decisione sul prosieguo della stessa in Francia) per poi salutare la Ville Lumiére.

Per lui non ci sarà un ritorno in patria, in Germania, alla guida del Bayern Monaco: i bavaresi hanno infatti deciso di rinnovare il contratto di Flick, escludendo Tuchel dalla possibilità per cui sembrava il favorito. A questo punto anche per lui potrebbe prospettarsi un anno sabbatico, proprio come quello appena concluso da Allegri.

Quest'ultimo, trasferendosi a Parigi, metterebbe a tacere una volta per tutte le voci di un eventuale ritorno a Torino sulla panchina della Juventus, prendendo il posto di quel Maurizio Sarri che a sua volta ne era stato il successore.

Allegri è stato a lungo associato dalle voci di mercato anche al Real Madrid, che però sembra intenzionato a confermare ancora una volta la fiducia a Zinedine Zidane.

SPORTAL.IT | 08-04-2020 20:18