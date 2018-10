Allegri: 'Vittoria a Manchester per gli ottavi'

“Una vittoria per andare agli ottavi di finale di Champions League”. Questa la missione di Massimiliano Allegri ai suoi calciatori per la sfida dell’Old Trafford contro il Manchester United.

L’allenatore bianconero deve, però, fare a meno di alcuni giocatori importanti come Sami Khedira, Emre Can e, soprattutto, Mario Mandzukic.

“L’assenza di Mandzukic? Non me ne preoccupo, anche perchè non avrebbe giocato. Questo è un mese importante per i nostri obiettivi e non lo abbiamo iniziato bene. In caso di vittoria contro il Manchester United – ha dichiarato Allegri – possiamo ipotecare gli ottavi. Ma certamente non sarà facile, loro sono molti fisici e dovremo giocare bene tecnicamente, se no potremmo andare in difficoltà”.

Sulla formazione: “Sia Khedira che Mandzukic conto di recuperarli presto. Non credo di giocare con i tre difensori visto che ci incartiamo. Non ho ancora deciso se giocare con il centrocampo a due o a tre. I gol che abbiamo subito in area di rigore sono la conseguenza di una serie di errori e ne abbiamo presi quattro nello stesso modo e dovremo lavorare molto per evitarli”.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 23:05