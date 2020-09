Allegri vuole tornare in panchina: indizio sul futuro del tecnico

Prima un ‘no’ che pareva secco, un attimo dopo l’apertura: “Vediamo, non si sa”. Che fosse una risposta dal tono scherzoso o meno, quella di Massimiliano Allegri alla domanda dell’insegnante di ballo romana Roberta Beccarini (“Vieni alla Roma?”) durante l’ospitata del tecnico toscano alla trasmissione di Rai 1 ‘Ballando con le stelle’ apre inevitabilmente una serie di scenari sul suo futuro. Primo fra tutti un approdo alla Roma dell’ex allenatore di Milan e Juventus.

Nella mattinata successiva alla trasmissione, infatti, i media vicini alla società della Capitale (come ‘Vocegiallorossa.it’) hanno confermato la possibilità: la Roma ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato, pareggiando senza reti a Verona contro l’Hellas, e le ombre su Paulo Fonseca, già piuttosto cupe nella seconda parte della scorsa stagione, si fanno sempre più pesanti.

Non è da escludere, quindi, che la nuova proprietà guidata dal magnate texano Dan Friedkin possa decidere, se i risultati dovessero ancora mancare, di dare il benservito al tecnico portoghese e ricominciare con uno degli allenatori attualmente senza contratto più ambiti al mondo, Massimiliano Allegri.

Quel che è certo è che il livornese si è stancato di restare ai box: ha trascorso un anno da inoccupato (sotto contratto, scaduto il 30 giugno, con la Juventus), il suo nome è stato accostato al Manchester United, al Tottenham, al Barcellona, alla stessa Juve per il dopo-Sarri. Ma nessuno ha fatto il passo decisivo.

Nemmeno il Paris Saint-Germain, nonostante le rivelazioni degli ultimi giorni, sembra ancora pronto a disfarsi dell’attuale tecnico Thomas Tuchel, finito sulla graticola per i risultati tutt’altro che entusiasmanti di questo inizio di stagione, per ingaggiare Allegri: sulla valutazione del tedesco, infatti, pesa la prima finale di Champions raggiunta dal club nella propria storia, e lo sceicco Al Khelaifi è sicuro che i parigini sapranno rialzarsi proprio con Tuchel.

Quel “Vediamo, non si sa”, a questo punto, suona come un indizio: chissà che, in realtà, non sia una battuta ma una profezia sul futuro.

OMNISPORT | 20-09-2020 12:37