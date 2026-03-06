"The Answer" Allen Iverson, il più forte di sempre a non aver mai vinto la NBA

Talento incredibile e sregolatezza in campo e fuori: Iverson ha scritto la storia della pallacanestro americana pur senza mai vincere niente

Non sempre poter vantare una sfilza di coppe e trofei nel proprio palmares è indice di grandezza. A volte, pur senza aver mai vinto niente, c’è chi è riuscito a lasciare un’impronta indelebile nella storia. Allen Iverson, “The Answer” come veniva chiamato, può senza dubbio dire di rientrare in questo particolare novero. Cresciuto in condizioni a dir poco difficili, ha trovato nella pallacanestro un’ancora di salvezza.

Carattere spigoloso ed eccentrico, tendenza ad accentrare il gioco su di sé e a non seguire mai le regole o le indicazioni dei coach (tranne che di pochissimi). Ma anche tanto, tantissimo talento e giocate da far stropicciare gli occhi, in una NBA dominata dalle stelle abbacinanti di Kobe Bryant e Shaquille O’Neal.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta l’incredibile storia di Allen “The Answer” Iverson, il giocatore più forte della storia della NBA a non aver mai vinto un anello.