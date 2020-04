Allenamenti in soggiorno: Badelj parla ai vicini

Il Coronavirus ha costretto chi vive in Italia e in buona parte del mondo a restare relegato a casa da settimane. I giocatori della Fiorentina, in più, sono stati sottoposti a un'effettiva quarantena dopo i casi di positività al COVID-19 di alcuni componenti della rosa. Ma questo non ha impedito ai gigliati di proseguire le attività, anche se in certi casi è avvenuto con qualche problema logistico.

Lo ha rivelato Milan Badelj, che ha approfittato di un intervento a 'Lady Radio' per scusarsi tra il serio e il faceto con i vicini di casa: "Mi scuso con loro, poveri vicini – ha scherzato il croato -. Ormai siamo abituati a saltare in soggiorno, disturbando chi vive accanto a noi o al piano di sotto. Ringrazio personalmente i miei vicini, perché con me sono davvero molto pazienti".

Il centrocampista viola ha poi spiegato in che cosa consistono i suoi esercizi domestici: "Curiamo la forza e facciamo esercizi con la corda".

Con buona pace di chi sta al piano di sotto…

SPORTAL.IT | 18-04-2020 10:45