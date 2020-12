Allenatore Williams: "Federer, Nadal e Djokovic resistono perché risoluti"

Il dibattito su chi sia il più forte tra Federer, Nadal e Djokovic è aperto più che mai. La certezza è che nessuno dei tre campioni, andando avanti con l’età, abbia voglia di cedere il passo agli avversari e alle nuove generazioni.

Patrick Mouratoglou, l’allenatore di Serena Williams, ha spiegato in un’intervista pubblicata da EssentiallySports le ragioni di un dominio così longevo dei tre campioni: “Viviamo in un’epoca unica nella storia del nostro sport, poiché da più di un decennio il mondo è guidato da tre grandi giocatori che sono considerati tra i più forti di sempre: Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Sono risoluti, proprio per questo sono anche i più forti. Ci sono però anche un sacco di giovani talenti che bussano alla porta e che alla fine troveranno il proprio posto. Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime. Credo che questa nuova ondata prenderà in mano le redini del tennis nei prossimi anni. Stanno iniziando a superare regolarmente la seconda settimana nei tornei del Grand Slam e a battere i giocatori più esperti”.

