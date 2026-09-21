La sosta per le nazionali consente di tracciare un primo bilancio sugli allenatori italiani all’estero. L’ultimo fine settimana prima dello stop ha consacrato due tecnici che stanno facendo benissimo: se Francesco Farioli è una conferma al Porto, Enzo Maresca si gode la vetta solitaria della Premier League al timone di un Manchester City che ha rifilato cinque gol al Sunderland. Rischia grosso, invece, Roberto De Zerbi: il Tottenham perde ancora e le voci sul suo esonero diventano sempre più insistenti. Ecco come sono andati gli altri allenatori: da Simone Inzaghi a Vincenzo Italiano, passando per Davide Ancelotti, Andrea Pirlo e Walter Mazzarri.
Allenatori italiani all’estero, top e flop: Maresca e Farioli comandano, De Zerbi rischia, come sono andati Ancelotti, Inzaghi, Italiano e gli altri
Maresca e Farioli continuano a vincere, De Zerbi è ultimo in Premier, Mazzarri si sfoga: come sono andati gli allenatori italiani all’estero dopo l’ultimo turno prima della sosta
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Allenatori italiani all’estero: Maresca e Farioli vincono sempre
Enzo Maresca: Dopo cinque giornate di campionato, il Manchester City si gode la vetta solitaria della classifica a punteggio pieno. Il 5-3 al Sunderland ha espresso tutto il potenziale della sua squadra, anche se va registrata una difesa che concede ancora troppo (Donnarumma incrocia le dita). Ma intanto i tifosi dei Citizens sono già pazzi dell’ex braccio destro di Pep Guardiola.
- Francesco Farioli: Chiamatelo pure Francesco “Settebellezze”. La settima vittoria di fila è un capolavoro, perché maturata contro i rivali di sempre del Benfica, superato 3-1. Il Classico del Portogallo è del Porto, primo in classifica con 5 punti di vantaggio sulle aquile di Lisbona. Campionato chiuso? Forse è ancora presto per dirlo, ma di certo Farioli è già in fuga.
Disastro De Zerbi, cadono Italiano, Pirlo e Ancelotti
- Roberto De Zerbi: Di male in peggio. Il Tottenham avrà pure trovato i suoi primi gol in campionato, ma contro l’Aston Villa di Emery è arrivata un’altra sconfitta. Per giunta in casa. 2-3, il risultato finale. E nuova bufera sul tecnico lombardo, che si è scagliato contro i suoi giocatori. Oltre 300 milioni investiti sul mercato per una classifica impietosa: dopo 5 giornate gli Spurs sono ultimi con soli 2 punti. Attenzione alle prossime ore, che si prospettano roventi: la società londinese potrebbe sfruttare la lunga pausa per il clamoroso ribaltone in panchina.
- Vincenzo Italiano: Il bilancio resta decisamente positivo, ma il Besiktas ha fallito il sorpasso in vetta ai danni del Galatasaray perdendo 3-2 sul campo dell’Amed Sportif Faaliyetler. Scatta un piccolo campanello d’allarme: le tre sconfitte fin qui subite si sono sempre registrate lontano dalle mura amiche. Dunque, l’ex allenatore di Fiorentina e Bologna dovrà migliorare soprattutto questo aspetto.
- Andrea Pirlo: Il tecnico a cui Paolo Maldini e Leonardo avrebbero voluto affidare la panchina della Nazionale è stato battuto nella prima partita della Coppa ADIB, la principale coppa di lega degli Emirati Arabi Uniti. Il suo United FC ha perso 3-1 contro l’Al Nasr: per il Maestro, terza partita di fila senza successi.
- Davide Ancelotti: Primo ko in campionato per l’allenatore del Lille, mandato al tappeto 2-1 dal Nizza. Il figlio del ct del Brasile è rimasto deluso dalle disattenzioni difensive dei suoi uomini: ora la vetta occupata dal Monaco è distante tre lunghezze.
Inzaghi rischia grosso, Mazzarri si sfoga
- Simone Inzaghi: L’Al-Hilal si è congedato superando 2-1 l’Al Gharafa nella prima partita della Champions asiatica. Ma Inzaghi ha rischiato grosso nel tentativo di sedare una maxi-rissa che ha visto come protagonista l’ex Milan Bennacer. L’allenatore è stato spintonato, poi ci ha pensato l’arbitro a ristabilire l’ordine mostrando due cartellini rossi.
- Walter Mazzarri: Il tecnico di San Vincenzo continua a far parlare di sé in Grecia. Dopo lo 0-0 in trasferta contro l’Aris, Mazzarri si è scagliato contro la società che non lo ha accontentato sul mercato: “C’è una questione che devo risolvere con la dirigenza. Sono arrivati giocatori che non volevo. Avevo fatto il nome di Okaka, un giocatore di cui avevo bisogno, ma non mi hanno ascoltato”. L’allenatore dell’Iraklis ha continuato il suo sfogo soffermandosi sulla rosa extra-large a sua disposizione: “Chiunque capisca di calcio sa che avere 30 giocatori è un problema, perché ne giocano al massimo 16. Il direttore tecnico ha commesso un errore. Dopo tanti anni di esperienza, avrebbero dovuto ascoltarmi”.
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