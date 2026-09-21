Maresca e Farioli continuano a vincere, De Zerbi è ultimo in Premier, Mazzarri si sfoga: come sono andati gli allenatori italiani all’estero dopo l’ultimo turno prima della sosta

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La sosta per le nazionali consente di tracciare un primo bilancio sugli allenatori italiani all’estero. L’ultimo fine settimana prima dello stop ha consacrato due tecnici che stanno facendo benissimo: se Francesco Farioli è una conferma al Porto, Enzo Maresca si gode la vetta solitaria della Premier League al timone di un Manchester City che ha rifilato cinque gol al Sunderland. Rischia grosso, invece, Roberto De Zerbi: il Tottenham perde ancora e le voci sul suo esonero diventano sempre più insistenti. Ecco come sono andati gli altri allenatori: da Simone Inzaghi a Vincenzo Italiano, passando per Davide Ancelotti, Andrea Pirlo e Walter Mazzarri.