Maresca e Farioli volano, Ancelotti jr sorprende, mentre De Zerbi, Mazzarri e Pirlo vivono una settimana complicata: il bilancio dei tecnici italiani all’estero

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Un’altra settimana calcistica è alle spalle. Mentre si volge subito lo sguardo ai prossimi impegni, scopriamo insieme come sono andati gli allenatori italiani all’estero. La pattuglia è nutrita: c’è chi, come Enzo Maresca e Francesco Farioli, si gode il proprio magic moment al timone di Manchester City e Porto, e chi, invece, non se la passa affatto bene. Il riferimento è soprattutto a Roberto De Zerbi, sempre più in crisi con il suo Tottenham, dopo oltre 300 milioni spesi sul mercato. Da Vincenzo Italiano a Davide Ancelotti, passando per lo strano caso di Simone Inzaghi e tutti gli altri: i top e flop dell’ultimo weekend.