Allianz, pronto un nuovo test in Slovenia

L’Allianz Pallacanestro Trieste, messasi alle spalle la vittoria nel Memorial Gabriele Santon contro la De’ Longhi Treviso (84-89 il finale a Ponzano Veneto), osserverà due giorni di riposo e riprenderà da martedì le sedute di allenamento.

Un’altra settimana di duro lavoro all’orizzonte per Coronica e compagni, che nella giornata del 29 febbraio sosterranno un altro test amichevole utile per dare ulteriore continuità al lavoro svolto in questo periodo di sosta del campionato.

I biancorossi giocheranno alle ore 17.00, a Lubiana (Gortanova Ulica 21, 1000 – Lubjana), contro il Syntainics Mitteldeutscher Basketball Club, squadra tedesca che milita nella Bundesliga, il primo campionato della Germania.

Il tecnico è da pochi giorni di nuovo il croato Silvano Poropat, mentre i giocatori più “celebri” sono i veterani Joey Dorsey (lungo di 206 centimetri classe 1983) e Tremmell Darden (194 cm, 1981 – guardia/ala): in questa prima parte del campionato, l’MBC ha totalizzato un bilancio di tre vittorie e sedici sconfitte ed attualmente occupa la diciassettesima posizione nella massima serie teutonica.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 11:15