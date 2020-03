Cambio di programma. I giocatori dell'Allianz Pallacanestro Trieste ricominceranno ad allenarsi lunedì.

"Rispetto a ieri – ha dichiarato il presidente della società giuliana Mario Ghiacci – vediamo una situazione più complessa, anche in relazione alle norme. Aspettiamo ancora qualche giorno prima di far scendere i ragazzi in campo. Tutti i giocatori sono stati convocati quindi per lunedì pomeriggio".

SPORTAL.IT | 11-03-2020 15:55