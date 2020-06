Allianz Trieste, Dalmasson resta in sella

Un nuovo accordo lega Allianz Pallacanestro Trieste a coach Eugenio Dalmasson. Ad annunciarlo è il presidente della società, Mario Ghiacci: “Per quanto i media siano frizzanti sui temi di mercato già da alcune settimane, noi apriamo ufficialmente il nostro mercato oggi, con l’accordo e la conferma del contratto con il nostro coach Eugenio Dalmasson”.

La società e coach Dalmasson hanno modificato i termini dell’accordo vigente in un “1+1”: “La firma sul nuovo contratto – ha commentato in una nota il Consiglio di Amministrazione di Allianz Pallacanestro Trieste – è importante: l’attuale CDA ha scelto coach Dalmasson non solo oggi, ma lo ha fatto a fine dicembre 2019, dopo la sconfitta contro Trento. Allora c’era stato un confronto con coach Dalmasson, la sua proposta, la sua strategia e il suo impegno erano stati attentamente valutati, e la società aveva scelto di proseguire il rapporto. La riconferma odierna, con nuovi termini che derivano dall’attuale contesto post Covid-19, è congruente con la scelta effettuata a fine dicembre, ed è la nostra prima scelta”.

“La stagione 2019-2020 – ha dichiarato Eugenio Dalmasson – è stata interrotta dall’emergenza sanitaria nel momento in cui alla squadra e allo staff tecnico era stata richiesta una prova di forza. Il fatto di esserci fermati prima della possibilità di dimostrare le nostre potenzialità dopo il mercato di gennaio ha lasciato la situazione incompiuta, e a me piace portare a termine tutti i compiti, come ho sempre fatto. Per questo sono qui”.

Allianz Pallacanestro Trieste ufficializzerà a breve anche gli accordi degli altri componenti dello staff tecnico.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 11:34