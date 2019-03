All'Inter non basta Martinez: notte da incubo a Cagliari

Brutta sconfitta per l’Inter nell’anticipo della 26a giornata. Cinque giorni dopo le polemiche di Firenze i nerazzurri cadono per 2-1 sul campo del Cagliari, incappando nella settima sconfitta stagionale, molto pericolosa nell’ottica della corsa a un posto in Champions. Seconda vittoria di fila invece in casa per i rossoblù che si tirano fuori dalla zona pericolosa salendo a 27 punti.

La parola d’ordine grazie alla quale il Cagliari riuscirà a fare proprio la partita è intensità. Il pressing della squadra di Maran è ossessivo, a tutto campo e soprattutto continuo, in grado di proseguire anche nel secondo tempo nonostante nella prima frazione i rossoblù sembravano aver speso tutte le energie possibili. La squadra di Spalletti, pur scesa in campo con la volontà di fare la partita, finirà quindi travolta dai ritmi impressi dai padroni di casa, che renderanno impossibile a Brozovic e compagni anche l’effettuazione di due passaggi consecutivi.

Ritmi forsennati, quindi, tanti contrasti e tanti errori, ma la gara si accende a livello di occasioni dalla mezzora in avanti, con tre reti in un quarto d’ora. Cagliari avanti al 32’ con un colpo di testa di Ceppitelli su punizione di Cigarini, ma l’Inter la riprende al primo affondo grazie a un altro colpo di testa, quello pregevole di Martinez sul primo palo su cross basso di Nainggolan.

Il merito del Cagliari è quello di non arrendersi, il demerito dell’Inter quello di non sfruttare il momento, così dopo un altro errore di Faragò al 43’ ecco il gol partita, di Pavoletti, bravissimo nel girare al volo con il destro un cross di un Srna ispiratissimo.

Il risultato non cambierà in un secondo tempo leggermente meno intenso, ma che vedrà il Cagliari riuscire a far stare lontana l’Inter dalla propria metà campo, almeno fino ai minuti finali, quelli di un assedio generoso, ma confuso. Dopo una parata di Cragno su Politano le occasioni capitano ancora a Martinez, due volte di testa, e al subentrato Borja Valero, che calcia alto da buona posizione.

Barella calcia alto un rigore nel recupero, ma non basta neppure questo all’Inter, così come l’ingresso nel finale di Ranocchia come centravanti nel finale, la fotografia di come le polemiche fuori dal campo si rispecchino all’interno del terreno di gioco.

SPORTAL.IT | 01-03-2019 22:35