Alma: Mauro prova a rassicurare

L’amministratore delegato dell’Alma Pallacanestro Trieste Gianluca Mauro, l’unica voce del club in questo momento, di fronte alla domanda assicura: "Posso dire ai tifosi che in qualche modo la stagione la finiamo. Una volta chiusa l’annata con una salvezza già in cascina, potremo studiare la soluzione migliore da prendere per il futuro. Adesso la depressione non serve, serve invece attaccamento alla maglia, vicinanza alla squadra" si legge sul ‘Piccolo’.

Mauro dà la propria disponibilità a fare da traghettatore, subentando a Luigi Scavone. "Se i soci lo vorranno io sono disponibile. Dopo la famiglia, Trieste è il mio primo pensiero".

SPORTAL.IT | 28-03-2019 11:40