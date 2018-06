Alma Pramac chiede una vittoria a Petrucci

L’ufficializzazione della firma di Danilo Petrucci con il Ducati Team rappresenta per Alma Pramac Racing un altro straordinario risultato e motivo di orgoglio.

"E’ con profonda soddisfazione e forte emozione che rivolgiamo al nostro Petrux un grande in bocca al lupo per un futuro ricco di successi con il team ufficiale. Dopo Andrea Iannone, Danilo Petrucci è il secondo pilota che vestirà i colori del Ducati Team dopo aver lavorato con grande dedizione ed impegno insieme a Pramac Racing. Arriverà il momento dei saluti e non sarà facile vedere Petrux uscire dalla porta del nostro garage dopo la gara di Valencia. Ma allo stesso modo ci entusiasma la certezza che il pilota più longevo nella storia del nostro team e che ad oggi ha ottenuto i migliori risultati, sarà comunque nel box a fianco al nostro. Il tempo dei saluti, però, è lontano. Non ti vogliamo mettere pressione Petrux. Una sola richiesta: portaci sul gradino più alto di un podio nella stagione 2018 di MotoGP. Scegli tu quale" si legge nella nota diramata dalla scuderia.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 12:20