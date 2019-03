Alma Trieste, il sindaco non esclude il peggio

Roberto Dipiazza, il sindaco di Trieste, è apparso molto scosso per la situazione venutasi a creare in casa Alma con l’arresto del presidente Luigi Scavone.

“Non posso negare che la preoccupazione è tanta – ha riferito a ‘Il Piccolo’ -. Provo un grande dispiacere nel vedere tre anni bellissimi e la splendida cavalcata compiuta per arrivare in serie A messi in pericolo da una vicenda che ha spiazzato tutti”.

“La situazione è oggettivamente molto difficile: dobbiamo fare quadrato e lavorare tutti assieme per valutare se esistono i mezzi per riuscire a terminare questa stagione” ha aggiunto il primo cittadino giuliano.

SPORTAL.IT | 27-03-2019 14:20