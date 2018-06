Alonso: "Deciderò dopo l'estate cosa fare"

Fernando Alonso quest'anno invece sara' al via della 24Ore di Le Mans. "Per ora penso a partecipare. La vittoria e' un sogno. E' il mio debutto e non posso pensare a vincere. Devo rispettare questa gara incredibile. Sono un rookie e devo scoprire molte cose" afferma Alonso nell'intervista a SkySportF1. "Io penso solo a guidare a divertirmi. Quando ci sono quei due-tre mesi senza GP mi trovo a fare go kart o girare con qualche auto. Non ho ancora capito poi cosa faro'. Ma per ora e' impensabile" aggiunge un Fernando che non puo' vivere senza le corse.

"La F.1 mi fa ancora felice, ma e' una nuova F.1 che negli ultimi 4-5 anni ha piu' che mai definito le performance. Siamo alla settima gara e noi lottiamo tra la settima e la dodicesima posizione a anche all'ultima gara sara' cosi'. E questa e' una cosa triste in F.1" dice il campione di Oviedo che si vede ancora in grado di vincere il terzo titolo mondiale.

"Penso che tutti dentro la testa abbiamo un possibile campione del mondo. Serve il momento giusto e la macchina giusta. Anche in Mercedes e' successo questo, con Hamilton che vinceva sempre e poi e' toccato a Rosberg". Chiamato a fare un pronostico su chi vincera' in questo 2018, dice: "Sono piu' vicini che negli ultimi mondiali. Magari per cambiare un po' spero che vinca una Ferrari, che vinca Vettel. Ma penso anche che la Mercedes ha superato le gare peggiori e ora e' forte. Ma fino all'ultima gara sara' difficile vedere chi sara' campione". Quindi alla domanda se il prossimo anno sara' ancora in Formula Uno, risponde: "Gia' nel 2014 dopo aver lasciato la Ferrari ho pensato di lasciare, cosi' come nel 2017 quando scadeva il mio contratto con McLaren. Dopo l'estate sara' il momento di decidere. Sara' importante vedere le performance, capire se potresti essere ancora campione. Ma vedere anche cosa possono offrire le altre categorie".

