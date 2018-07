Alonso demolisce Magnussen

Kevin Magnussen aveva detto che Fernando Alonso tende a lamentarsi e aveva paragonato il pilota della McLaren al calciatore della nazionale brasiliana e del Brasile Neymar.

L'asturiano ha lasciato passare qualche giorno prima di rispondere. "Non posso commentare tutto quello che si dice, però una considerazione in questo caso la voglio fare: io sono stato per due volte campione del mondo, lui corre per conquistare qualche punto" ha sottolineato.

All'esordio in F1, proprio su McLaren, nel 2014, il danese era arrivato secondo in Australia. Poi non è più salito sul podio. E' alla seconda annata con la Haas.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 11:35