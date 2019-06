Alonso-F1: non è finita

Il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1? Difficile ma non impossibile, stando almeno alle dichiarazioni del pilota asturiano alla rivista Man in Town, che riaprono una porta che pareva chiusa definitivamente alla fine del Mondiale 2018.

Il due volte campione del mondo, però, pone condizioni precise per un suo eventuale rientro, che avverrebbe non prima della prossima stagione: "Se decidessi di tornare in Formula 1 sarà solo con una macchina che mi permetta di vincere il titolo iridato. Solo in quel caso tornerei nel Circus: non mi interessano progetti che partono da zero".

Nelle ultime ore è tornata d'attualità la voce di un ritorno di fiamma da parte della Ferrari. La posizione di Sebastian Vettel non è più solida.

SPORTAL.IT | 18-06-2019 16:03