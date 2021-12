Alonso: "Hamilton un po' perso dopo Abu Dhabi"

23-12-2021 12:40

Nel corso di un’intervista per promuovere Finetwork, Alonso ha parlato così di Lewis Hamilton partendo dagli inizi: “In quel periodo non era così male. Era un esordiente, ora invece lo vedo un po’ perso per quanto è accaduto in pista ad Abu Dhabi. Alla fine, vincere o perdere fa parte dello sport”.

Alonso ha analizzato anche il suo rapporto con il sette volte campione del mondo: “Rapporti con lui, in generale, ce ne sono pochi perché vive in un mondo tutto suo. E’ spesso coinvolto in eventi legati alla moda e indossa abiti strani, distante da quello che solitamente faccio io”.

OMNISPORT