Alonso: "Ho rifiutato tutte le proposte"

"Non ci saranno altre corse per ora. Ho rifiutato tutte le proposte, non è il momento giusto". Queste le parole, riportate da As.com, di Alonso. L'ex stella della F1 ha in programma solo la 500 Miglia di Indianapolis.

Sulle indiscrezioni che lo vorrebbero vicino a Dakar, rally e Nascar, l'ex pilota della McLaren, è stato chiaro: "Ci sono sempre voci. Alcuni promotori e dirigenti mi hanno chiamato ma non ho nulla sul radar che devo segnalare. Diciamo che sono aperto ad altre sfide".

SPORTAL.IT | 28-02-2019 07:50